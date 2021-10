Guardiola: «Klopp me ha hecho mejor entrenador»

Londres, 1 oct (EFE).- Pep Guardiola admitió que Jürgen Klopp, su rival este domingo, le ha hecho mejor entrenador a lo largo de los años.

El Manchester City y el Liverpool, los dos últimos campeones de la Premier League, se enfrentarán este domingo en Anfield con el liderato del campeonato en juego.

«Los equipos de Jürgen Klopp me han ayudado a ser mejor entrenador. Me ha puesto a otro nivel, me ha hecho pensar mucho, probarme, ser un mejor entrenador. Es una de las razones por las que aún estoy en este deporte», dijo Guardiola en rueda de prensa.

«Desde que llegúe al City, el Liverpool siempre ha estado ahí, menos quizás el primer año. En los últimos cuatro, todo el rato, estábamos los dos peleando por el título. Es el cumplido más grande que se nos puede hacer».