En redes sociales han viralizado un video que dejó ver como una estudiante ataca a otra mientras que estaban en lo que parece ser un aula de clase.

Los hechos sucedieron en una escuela secundaria de Las Vegas, Estados Unidos, el pasado miércoles, 2 de febrero.

“¡Alto! ¡Detente! ¡Detente! ¡Quítate de encima de ella!”, se escucha en el video que habría grabado por otra estudiante.

En las imágenes se puede ver a una estudiante golpeando severamente a una de sus compañeras quien levanta sus manos para protegerse de manotazos.

En el video, aparece una niña golpeando a otra estudiante, quien levanta las manos para protegerse de los golpes durante los primeros ocho segundos de la grabación, filmado en un salón de Las Vegas High School.

En dicho video se escucha a una persona, que se cree que es el maestro, gritarle al atacante «¡Quítate de encima de ella!». Sin embargo, la brutal golpiza continúa y se escucha a otros estudiantes reírse.

Couldn’t imagine sending my kid to one of these hellhole schools!

This attack popped up on social media last night. It is being reported on CCSD groups as happening at Las Vegas High School. No comments from @CCSD or police.

Save your kids! Pull them out of public school! pic.twitter.com/dxJfupfl6W

— NetworkinVegas.com (@Networkinvegas) February 4, 2022