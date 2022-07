El colombiano Luis Fernando Muriel no para de demostrar sus habilidades con el balón y este viernes con su equipo el Atalanta marcó un golazo que se hizo viral en Europa.

Por medio de un vídeo que captó la jugada, se observa al jugador que recibe un pase de un compañero y en medio de su buen nivel para el regate, elude al portero y finaliza con una gran anotación.

Los hinchas por su parte disfrutaron de este gol de lujo por parte de Muriel a quien llenaron de aplausos y elogios.

Hasta el momento se desconoce si el oriundo de Santo Tomás continuará en Atalanta o si para la próxima temporada cambiará de club.

Il pallone sparisce… e @Luisfmuriel09 anche 😂

Luis #Muriel makes the ball disappear… and he disappears too 😶‍🌫️#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/RgVX7eIQVJ

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 14, 2022