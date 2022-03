El colombiano Rafael Santos Borré anotó en la contundente victoria como visitante de su equipo Frankfurt ante el Hertha Berlín este sábado en la Bundesliga.

El ex River Plate marcó el cuarto gol de su equipo y sentenció el 4 x 1 final con un hermoso tanto, llegando consigo a las 7 anotaciones en el fútbol alemán.

El barranquillero también participó de la tercera anotación de su equipo al presionar al arquero rival de tal manera que lo llevó a cometer un grande error que fue aprovechado por uno de sus compañeros.

Rafa Borré gets his 7th Bundesliga goal. With 5 assists to match, he’s having an impressive first season in Germany.

