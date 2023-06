VIDEO. ‘El gobierno decía la verdad’ Presidente Petro dio declaraciones sobre el suicidio del coronel Óscar Dávila

in

Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro se refirió ante medios de comunicación sobre la situación y el informe forense de la muerte del coronel de la Policía Óscar Dávila.

Es importante recordar que Dávila estaba asignado a la seguridad presidencial y los últimos días de su vida se vio involucrado en el escándalo de las interceptaciones ilegales.

Por su parte, la investigación de la misma Fiscalía confirmó que se concluía que la muerte del coronel se debía a un suicidio.

Dávila fue hallado sin vida el pasado 9 de junio dentro de su vehículo en una calle de Bogotá con un disparo en la sien, por lo que desde un principio las autoridades lo trataron como un suicidio. Sin embargo, esto generó mucha polémica porque abrieron duda a que las causas habrían sido otras y podrían haber involucrados del gobierno.

Dicho esto, ahora con las pruebas entregadas por la misma Fiscalía, confirman lo que el presidente reafirmó desde el principio.

“Pues se alcanzó a insinuar que, de alguna manera, el coronel habría sido asesinado. Se insinuó, incluso, que se trataba de hechos que podían provenir del alto gobierno.

La misma Fiscalía pues ha detectado la verdad, ha expuesto la verdad. El coronel se suicidó por presiones que en los últimos instantes de su vida tuvo y que no logró controlar, lamentablemente.

Después hablaremos de qué tipos de presiones, pero lo cierto es que lo que dijo el Gobierno era la verdad.

Y el Gobierno seguirá diciendo la verdad en torno a este tipo de situación que un sector de la prensa ha venido promocionando como si se tratara de un acto de corrupción profundo del Gobierno, incluso con mi nombre propio.

Así que del Gobierno sólo saldrá la verdad. No se interceptaron comunicaciones por orden del alto gobierno, no se produjo violación de derechos humanos por orden del alto gobierno, no hay nada que esconder.

Las presiones llevaron lamentablemente al coronel –por razones que ya se conocerán públicamente– a una decisión lamentable, lamentable para su familia, con la cual he hablado durante su sepelio” Mencionó el presidente para Colombia.

