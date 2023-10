VIDEO. Gobierno plantea repensar el Consejo Nacional Electoral

in

El debate está planteado, el país debe pensar en modificar la composición del Consejo Nacional electoral, así lo señaló en el Valle del Cauca el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, al señalar que no es saludable para la democracia que representantes de unos partidos tomen decisiones sobre las aspiraciones de sus posibles contendores.

De acuerdo con Velasco la decisión de replantear la estructura del CNE es un debate político que debe darse en el país, después de aclarar que hoy hay unas reglas de juego a las que se tienen que acoger todos los partidos y movimientos políticos.

“Es un debate político, hoy tenemos que jugar con las reglas establecidas, no se justifica que una organización que tiene origen en unos partidos y no en todos los partidos, en los partidos que tienen asiento mayoritariamente en el Congreso, tomen decisiones de fondo sobre quién puede y quién no puede ser candidato”, aseguró Velasco.

Su pronunciamiento, de acuerdo con algunas personas consultadas por Minuto30.com, se antoja una crítica a las decisiones más recientes tomadas por la máxima autoridad de asuntos electorales, sobre la revocatoria de candidaturas a alcaldías, gobernaciones y corporaciones públicas.

“Cuando muchas veces los candidatos que ellos tienen se enfrentan a quienes les están quitando el aval, de manera que estructuralmente hay que repensar el Consejo Electoral”, insistió el Ministro del Interior.

El jefe de la cartera política coincide en el planteamiento hecho hace un par de semanas por el senador Humberto De las Calle, quien presentó un proyecto de Acto Legislativo en el que se les quita a los partidos políticos la composición y el manejo del CNE y se crea una corte electoral, integrada por magistrados con los mismos perfiles y requisitos para quienes integran la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de las Judicatura.

