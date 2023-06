‘Su gobierno es ILEGÍTIMO’: Federico Gutiérrez le pide la renuncia a Petro

Minuto30.com .- Los polémicos audios de Armando Benedetti publicados por Semana han provocado una tormenta política en Colombia, al punto que desde algunos sectores piden la renuncia de Petro por lo que consideran «se robaron las elecciones».

Una de estas voces es la del excandidato presidencial Federico Gutiérrez quien pidió a Petro la noche de este 4 de junio que «renuncie» porque a la luz de las revelaciones de Benedetti considera que «se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber».

En una parte de los audios se escucha como Benedetti deja en claro que «Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente».

FEDERICO GUTIERREZ PIDE LA RENUNCIA DE PETRO