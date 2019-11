Gobierno declara cinco regiones de Colombia como especiales para atraer inversión

El Gobierno colombiano declaró a los departamentos de Norte de Santander, La Guajira y Arauca, fronterizos con Venezuela, y a las ciudades de Armenia y Quibdó como zonas económicas y sociales especiales (Zese) con el objetivo de atraer inversión, informaron este viernes fuentes oficiales.

En un decreto, firmado por el presidente Iván Duque, se determinó que se reducirá a cero el impuesto de renta en estas regiones en los próximos cinco años como parte de una estrategia gubernamental para impulsar el crecimiento económico y el emprendimiento en estas zonas del país.

Según el Gobierno, los inversionistas que se quieran beneficiar tendrán que realizar dentro de la Zese la totalidad de sus actividades económicas, que pueden estar relacionadas con lo industrial, lo agropecuario y lo comercial.

También podrán aplicar a este régimen tributario aquellas sociedades que constituyan e inicien su actividad económica principal a partir del 25 de mayo pasado y hasta el 24 de mayo de 2022 y estén inscritas a la Cámara de Comercio de la jurisdicción del municipio donde opere, así como desarrollen sus labores en la Zese.

Por su parte, Diana Caicedo, directora ejecutiva de la agencia de promoción de inversión Invest in Armenia, que es la capital del departamento cafetero del Quindío, explicó que esa ciudad cuenta con “una posición ventajosa” porque está ubicada “en el centro de la actividad productiva de Colombia”.

Es por eso que cree que el decreto facilitará “el establecimiento de nuevas empresas que dinamizarán no sólo el empleo sino que traerán know how (saber hacer) a la región, permitirán la diversificación de las exportaciones y generarán una dinámica económica positiva para Armenia”.

“Armenia, que tradicionalmente ha venido ocupando los primeros lugares como ciudad con menor carga impositiva para las empresas (…) se consolidará como una metrópoli que apuesta proactivamente a la llegada de inversión nacional y extranjera en los cuatro sectores identificados como potenciales: industrias 4.0., turismo, agronegocios y logística”, detalló.

Caicedo añadió que el hecho de que esa ciudad haya sido incluida como Zese es “un indudable propulsor del empleo formal que requiere la capital del departamento del Quindío” y le permitirá a Armenia “tener mayor visibilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros, así como la consolidación de una ciudad con excelentes condiciones para los negocios”.