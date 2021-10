Video: Gobernador del Meta le atravesó su camioneta a ladrones que iban a robar a una mujer

En las últimas horas se conoció que el gobernador del Meta -Juan Guillermo Zuluaga- frustró un hurto en Villavicencio, pues le atravesó su camioneta a ladrones que le iban a robar el bolso a una mujer; los delincuentes fueron capturados, pero se registró una balacera que dejó tres heridos.

Gobernador del Meta frustra hurto a mujer

Y es que fue el mismo gobernador Zuluaga, quien a través de su cuenta de Twitter, confirmó el hecho y manifestó que: «Sé que hay diversas opiniones frente a esto, pero la verdad no pude pasar de largo y ver cómo atracaban a una mujer. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. No puede ser que maten a alguien por robarle un bolso o un celular. No podemos ser indiferentes frente a la delincuencia», dijo.

Sobre el hecho, medios locales recogieron que se presentó en el barrio Barzal de Villavicencio, cuando el mandatario iba en su camioneta y observó que dos hombres estaban atracando a una mujer; Zuluaga no lo pensó dos veces y de inmediato maniobró.

«Subí el carro al andén, lo atravesé y me bajé y atendí a la ciudadana que afortunadamente no le pasó nada, pero estaban armados. Seguramente si no se deja robar el bolso después proceden a apuñalarla y terminan matando a una persona por robarle el bolso», dijo el gobernador del Meta Para Noticias caracol.

La víctima de este caso habló con el medio ya citado y contó que no le vio ningún arma a los ladrones y que tampoco le dijeron nada, solo le jalaban el bolso. «Al momento en que yo estaba forcejeando con ellos aparece un carro, una camioneta. Se baja un ciudadano que en el momento no reconozco quién es y pues me empieza ayudar», dijo en Caracol.

Finalmente, se conoció que el esquema de seguridad del gobernador Zuluaga capturó a los dos ladrones; sin embargo, en la persecución se registró una balacera que dejó tres heridos, pero no de gravedad.

Sé que hay diversas opiniones frente a esto, pero la verdad no pude pasar de largo y ver cómo atracaban a una mujer. Sé que muchos de ustedes harían lo mismo. No puede ser que maten a alguien por robarle un bolso o un celular. No podemos ser indiferentes frente a la delincuencia. pic.twitter.com/G2hg7riSAi — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) October 8, 2021

