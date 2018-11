Gobernador Luis Pérez solicitó cesar toda acción judicial en contra de exalcalde Alonso Salazar

Minuto30.com- En una misiva enviada a Juliana Arcila, Fiscal 94 Local, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, solicitó cesar toda acción judicial en contra del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.

“Declaro a los jueces y fiscales que he perdonado y he olvidado. Pido que cese toda acción judicial contra quienes me hayan ofendido. En particular, solicito que cese todo tipo de acción judicial contra el Dr. Alonso Salazar”, dijo el gobernador.

“El perdón no cambia el pasado pero es una luz para el futuro”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

El exalcalde Salazar atinó a decir en su cuenta de Twitter que lo anterior es “información sin contexto. No estoy investigado”.