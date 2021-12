A parte de que se peinan y visten de igual forma, estas gemelas comparten el mismo novio y desean quedar embarazadas al mismo tiempo.

Sus nombres son Anna y Lucy DeCinquey viven en Australia, lugar donde se volvió famosa su historia gracias a un reality show.

En lo que se conoce de la historia, se resalta que a través del Facebook conocieron a su actual pareja hace 10 años.

“La primera noche que lo vimos ambas lo besamos”, manifestó Anna.

“Fue genial desde el principio. Nos llevamos bien de inmediato. Es mucho más fácil para nosotras compartir novio. No me importa que se acerque a besar a Lucy porque luego me besará a mí. Nos trata por igual. Sabe que todo lo que le hace a una gemela, se lo hace a la otra”, agregó.

La pareja de las gemelas expresa que siente algo de presión por la situación pero que así viven muy felices. Los tres se comprometieron en el reality ‘Extreme Sisters’, emitido a mitad de este año.