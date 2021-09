En un cochecito con flores y con un elegante atuendo, gato fue el padrino de una boda

El gato del periodista estadounidense Richard Scott Larson se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales tras participar en una boda celebrada en Nueva Jersey, Estados Unidos, el felino fue el padrino.

El dueño del gato es el periodista Richard Scott Larson, quien fue el encargado que el animal se viera fabuloso para la entrega de las argollas.

El animal, llamado Moose, llegó a la ceremonia dentro de un cochecito adornado con flores y luciendo un elegante atuendo compuesto por un cuello de frac con una corbata de moño color rosada.

‘Moose’ se robó las miradas de todos los asistentes a una boda tras oficiar como padrino. Luciendo un corbatín, el gatico se llevó cientos de mensajes en redes sociales y es que no se han visto muchos felinos entregando los anillos en una boda.

El dueño de la mascota aseguró que su trabajo en la boda fue escoltarlo, el “portador de los anillos”. Scott le tomó una foto a su mascota y la subió a su cuenta de Twitter.

Una de las imágenes compartidas por Twitter fue acompañada con este escrito: «El otro gato estaba muy celoso mientras lo cargamos».

The other cat was very jealous as we loaded him up pic.twitter.com/TYVBw5FTce

— richard scott larson (@larsonrichard) September 5, 2021