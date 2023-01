[VIDEO] Gary Lineker, presentador de la BBC sufrió pesada broma en plena transmisión

El exfutbolista Gary Lineker y presentador estrella de la BBC, indicó que la cobertura de la previa del encuentro de la FA Cup entre Wolverhampton y Liverpool este martes, 17 de enero, fue saboteda cuando los televidentes escucharon sonidos pornográficos.

Lineker se encontraba analizando el partido en un estudio del estadio de Molineux junto a los exjugadores Danny Murphy y Paul Ince cuando empezaron a escucharse unos gemidos.

El exatacante del Tottenham y Barcelona se sorprendió inmediatamente, luchando por no reírse y dijo a Murphy: «¿Puedes parar de hacer esos ruidos Danny?».

Lo particular del momento es que los sonidos continuaron después de que la televisión pública británica compartiera una entrevista con el director técnico del Liverpool Jürgen Klopp.

“Alguien está enviando algo al teléfono de alguien, no sé si se puede escuchar desde casa», se cuestionó Gary.

Tras iniciarse el duelo, el ahora comentarista contó lo sucedido por medio de un mensaje de Twitter, que acompañó de la fotografía de un teléfono móvil con tres emoticones riéndose.»Bien, encontramos esto detrás del plató. El sabotaje fue bastante divertido».

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023