Santiago de Chile, 25 ene (EFE).- El entrenador argentino Ricardo Gareca se mostró enfocado en su objetivo al asumir la selección de Chile durante su presentación oficial este jueves al decir “me contrataron para solucionar el problema”, que es llevar a La Roja, hoy fuera de la clasificación, al Mundial 2026.

“Nosotros tenemos metas. A mí lo que me interesa es estar en un mundial, pero eso se construye y que a partir de ahora podamos estar alineados y estar unidos, jugadores, dirigencia, público, el periodismo”, dijo en la conferencia de prensa realizada en un hotel de la capital chilena.

Gareca, cuyo contrato se extiende hasta el final de la eliminatoria sudamericana y se extenderá si clasifica al Mundial, se mostró convencido de que Chile “está en condiciones de pegar esa levantada”, desde el octavo lugar que ocupa con cinco puntos, tras seis partidos disputados.

“Chile no está demasiado lejos, está al toque, ahí no más. El objetivo no es alcanzar la punta, el objetivo es estar, es lo que queremos todos”, enfatizó.

El técnico de 65 años, que viene de dirigir a la selección peruana durante siete años, destacó al jugador chileno y se mostró entusiasmado de poderlos dirigir.

“Chile es un desafío importante, de esos que a uno le gustan independientemente de la responsabilidad, es gratificante y de mucho entusiasmo. Me moviliza la importancia del país, estoy convencido que tiene jugadores muy importantes que pueden ambicionar estar nuevamente en un mundial, tiene para pelear futbolísticamente”, comentó.

Gareca planteó que a partir del amistoso ante Francia, que se disputará en marzo próximo, podrá comenzar a tomar decisiones y trazar su idea, la cual en rasgos generales definió como un equipo que “entregue todo”, además afirmó que el modelo de juego “no es una imposición”.

“En la medida que el equipo pueda jugar bien, con una idea que identifique la gente y nosotros y nos sintamos a gusto nos va a ir mucho mejor”, dijo.

Sobre las convocatorias y los futbolistas de la llamada ‘Generación Dorada’ dijo que “las puertas están abiertas para todos” y que lo que espera es que los jugadores “muestren vigencia e interés, que uno sienta y palpe que es el deseo de ellos estar en la selección”.

“La entrega que tiene que haber en el campo de juego, que es algo que siempre ha distinguido a Chile, la actitud, el carácter, que excede a lo futbolístico”, forma parte de las características que espera ver los jugadores citados. Y también remarcó que estará presenta su gusto como seleccionador al momento de elegir.

Para ello, realizará una gira para hablar con los futbolistas chilenos que juegan en el exterior y también lo hará con los que están en la liga local según comentó sobre sus próximos pasos.

El seleccionador reconoció que lo más importante ahora es iniciar el trabajo y adaptarse rápidamente. “Me interesa poder llegarle al jugador y al equipo de forma inmediata y adaptarme yo al país de su forma de convivir y sentir el fútbol”.

“Me gustaría contar con el apoyo de la gente tanto adentro como afuera, es una energía importante. Quiero que la gente vuelva a creer en la selección, ese es el desafío más importante que tenemos”, cerró.

