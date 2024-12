Ganador Voz Kids México revela que "mi papá se llevó el premio" y me dejó.

Ganador Voz Kids hizo una confesión que sorprendió a seguidores del programa en varios países: «mi papá se llevó el premio y me dejó».

Hay historias que ocurren en las películas y novelas que cuando pasan en la vida real son de no creer. En el 2019, Roberto Xavier de tan solo 9 años fue el ganador de «La Voz Kids México» 2019. Dejando una gran impresión entre los jurados, participantes y televidentes. El premio $500.000 pesos mexicanos equivalentes en Colombia a $114 millones 683 mil pesos colombianos.

De acuerdo a lo que Roberto Xavier compartió como ganador de «La Voz Kids», los días felices fueron por varios días hasta que su padre comenzó a cambiar. Semanas después se esfumó con el dinero del premio abandonándolos a él y su madre. La primera denuncia la hizo a un TikToker que por accidente lo entrevistó a la salida del colegio por casualidad. «Si no me conocen yo soy Roberto Xavier, ganador de la Voz Kids México en el 2019. Ya me cambió la voz pero ya traigo nuevas canciones inéditas». Ahora de 14 años, sorprendiendo a quien lo entrevistaba, le reveló «como su padre los abandonó y se robó el premio». Un hecho que ocurrió seis meses después. Como todo se vuelve viral, medios hicieron eco y esto fue una bola nieve, que ventiló que su madre había padecido cáncer y ese dinero hubiera servido aunque ella está mejor. Otro video ratificó su denuncia.

Habla el padre

Don Roberto Marín padre del ganador de la Voz Kids México 2019, salió al paso a ver que su nombre fue expuesto en redes sociales, aduciendo que «su hijo estaba mal informado y que el dinero está a salvo en un fideicomiso que cuando el sea mayor de edad podrá reclamarlo para su estudio, «donde él y su mamá» no pueden reclamarlo. Don Roberto, dice que les manda bendiciones a la gente que lo ha insultado, lo único que puede conocer de su hijo es a través de las redes. «Le mandó un mensaje que lo quiere y que por motivos personales su ex no lo deja acercase a sus hijos».

En México país de los Youtubers, que no se quedan con nada le han hecho un seguimiento y para sorpresa «Roberto Xavier y su madre se sostienen que el padre si se robó el dinero y lo retan a verse cara a cara». Donde el ganador de la «Voz Kids México» se sostiene en lo dicho.

