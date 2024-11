San Sebastián, 25 ene (EFE).- El nuevo fichaje de la Real Sociedad, Javi Galán, quien aseguró este jueves que está físicamente en perfectas condiciones, no tiene 'cláusula del miedo' y podrá enfrentarse a su club de procedencia, el Atlético de Madrid, en futuros enfrentamientos en cualquier competición.

En su presentación, Galán aseguró que lleva tiempo siguiendo a la Real Sociedad y está "contento" por incorporarse el equipo donostiarra.

El jugador extremeño quiso tener un detalle con su ahora compañero de posición Aihen Muñoz, lesionado de gravedad en una rodilla, a quien mandó ánimos para que "vuelva lo mejor posible de la lesión".

Preguntado por cómo observa a la Real, Galán dejó ver su admiración "por la institución que es" el club donostiarra y añadió: "Desde fuera sé el buen grupo que es".

Sobre la posibilidad de que en junio haya una negociación para que e se quede en propiedad en la Real, Galán admitió que no le gusta pensar a largo plazo: "Vengo a aportar lo máximo posible estos cinco meses y en verano se irá viendo".

El lateral de 29 años apunta a ser titular el fin de semana ante el Rayo, ya que es el único zaguero zurdo disponible de la plantilla, y confirmó que se encuentra bien físicamente, por lo que "si el míster (Imanol Alguacil) lo ve oportuno" está para jugar el sábado.

Como suele ser costumbre, el futbolista estuvo acompañado en su presentación por el presidente del club, Jokin Aperribay, quien también tuvo unas primeras palabras para Muñoz: "Le deseó una pronta recuperación y estoy seguro de que, con el carácter que tiene, volverá bien".

A continuación, dio las gracias a Galán por lo fácil que lo puso todo en las negociaciones: "Aihen se lesionó el sábado, seguido contactamos contigo y el domingo ya nos diste el sí".

El máximo mandatario de la entidad 'txuri urdin' afirmó que el defensa de Badajoz no tiene una 'cláusula del miedo' con el Atlético de Madrid, por lo que podría jugar ante el equipo colchonero en unas hipotéticas semifinales de Copa del Rey.

Se avecina un mes de febrero ilusionante para la Real, algo de lo que es consciente Aperribay, quien declaró que lo afrontan "con mucha esperanza por cumplir objetivos".

El presidente realista dejó además un curioso análisis en la rueda de prensa: "Creo que vamos a ser mucho más fuertes el día que no nos importe perder. Perder es aprender, no nos tiene que importar eso, sino el no construir o el apartarnos de la exigencia o de la mirada hacia ser mejores. No tenemos que caer en el error de hacer estos análisis".

Interpelado sobre Alguacil, que termina contrato en 2025, Aperribay se mostró muy tranquilo: "Todos tenemos una edad y sabemos lo que es el fútbol. Imanol tiene fuerza de sobra para estar muchos años en la Real".

