La Fuerza Aérea y EPM se unen para implementar sistema de energía solar

La Fuerza Aérea Colombiana, apoyada por EPM, activó este domingo 6 de marzo el sistema solar fotovoltaico que “permitirá sustituir el 23 % de la energía de la Base de Palenquero, sede del Comando Aéreo de Combate N°1”, el cual está ubicado en Salgar, Cundinamarca.

Para esta transición energética fueron instalados 2.340 paneles en piso, para una capacidad de 1,25 MWp que “generarán 2,05 GWh/año y permiten evitar la emisión anual de 416 toneladas de CO2”.

Este parque solar aprovechará la radiación que se genera en el valle del río Magdalena.

El Comando Aéreo de Combate N°1 es la primera de las cinco bases de la Fuerza Aérea que tendrán suministro de energía eléctrica renovable no convencional de EPM.

Los siguientes son el Comando Aéreo de Combate No. 3 (Malambo – Atlántico), Comando Aéreo de Combate No. 4 (Melgar – Tolima), Comando Aéreo de Combate No 5 (Rionegro – Antioquia) y en las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas (Leticia – Amazonas).

