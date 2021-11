Un periodista retirado contó una mala experiencia que tuvo con el técnico del América de Cali, Juan Carlos Osorio

Por estos días Juan Carlos Osorio no tiene cabeza sino para los cuadrangulares finales de la Copa BetPlay, luego de haber logrado una sufrida clasificación. Pese a que pensaba que ya iba a tener un respiro, nuevamente le toca lidiar con rumores acerca de su vida, todo gracias a las declaraciones que hacen sobre él en México.

Hace unos días lo estaban extrañando y hasta manifestaban que había dirigido muy bien a la Selección de México, pero en las últimas horas han sacado a la luz un mal momento relacionado con su vida personal.

Un incómodo momento ha sido revelado por uno de los periodistas más reconocidos de México precisamente por sus polémicas opiniones. Se trata de Carlos Albert, quien en diálogo con el también periodista José Ramón Fernández, dio fuertes declaraciones acerca del técnico.

«Solo hablé con él una vez y en esa ocasión que lo topé me increpó, me dijo de todo. Él iba bajando del palomar a la conferencia de prensa y yo iba saliendo de la conferencia de prensa cuando lo vi con sus cuatro guaruras», aseguró Fernández.

«Me ve y sin siquiera saludarme empieza a decirme: ‘Usted que siempre me critica, todo lo que hablo es por la Selección Mexicana, no soy yo el importante, es la Selección’, pero todo esto me lo dijo Osorio con un tufo a alcohol que qué te puedo decir, es en serio», agregó.

En México, Osorio estuvo envuelto en muchos rumores y críticas, principalmente por el tema de las rotaciones, situación que al final le costó el puesto. A pesar de esa mala época, ahora busca un camino positivo con el América de Cali, equipo con el que últimamente ha estado de amores y desamores. Por ahora solo desea lograr buenos resultados para que hablen más de eso que de los malos momentos.

🇦🇹 ¡Nunca dejamos de CREER! Seguimos trabajando por nuestro objetivo. #SentimientoEscarlata 👹 pic.twitter.com/Mq6vH8S976 — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2021