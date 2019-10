“Fue amor a primera vista”, dice Natalia Reyes sobre Linda Hamilton, su coestrella en ‘Terminator’

La actriz colombiana Natalia Reyes es una de las nuevas protagonistas de la última entrega de ‘Terminator‘, que está próxima a estrenarse y volverá a rememorar a aquellas dos producciones que décadas atrás marcaron la historia del cine.

Desde que Natalia recibió esa llamada que le cambió la vida, no ha hecho sino disfrutar de ese éxito que tanto anheló y consciente de que es una gran responsabilidad, también sonríe cuando le preguntan sobre su experiencia trabajando con los legendarios Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, como se puede leer en la última entrevista que concedió a Nelson Sierra del diario El Espectador.

Sobre Arnold dijo que “le encanta jugar ajedrez, me ganaba siempre. Es un hombre muy inteligente, le gusta hablar, pasarla bien, contar chistes, montar bicicleta y comer helado. Pero hablamos mucho sobre el medio ambiente creo que esa preocupación que tenemos por el planeta fue lo que nos unió más”.

Por otro lado, resaltó que su conexión con Linda fue “amor a primera vista, es supremamente generosa, cariñosa, me apoyó siempre, es muy detallista. Un día les comenté que siempre había soñado con una de esas sillas de set con mi nombre en el espaldar y que me sorprendió ver cuando llegué que ninguna silla tenía nombre. A la semana siguiente Linda me regaló una silla de esas con mi nombre impreso, definitivamente ella es muy amorosa”.

Natalia sabe que desde que participó en ‘Pandillas, guerra y paz’, hasta su protagónico en ‘Terminator’ ha aprendido a enfrentarse al “no” y ha descubierto que su pasión es el cine. Por el momento no sabe si habrá más entregas de esta saga de cintas y espera que si las hay, ella pueda seguir en el equipo.