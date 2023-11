VIDEO. Freno de mano a aumentos en el cobro del impuesto predial

in

La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, Gustavo Marulanda, le salieron al paso a las críticas que desde diferentes sectores se han pronunciado en contra del proyecto de ley que unifica el impuesto predial en todo el país, al señalar que la iniciativa no aumenta el cobro y por el contrario le pone freno al aumento desmesurado en algunas poblaciones.

Como primera respuesta a las críticas, la ministra Mojica asegura que la iniciativa no afecta a las ciudades capitales ni a las poblaciones intermedias que tienen actualizada su información catastral y con ejemplo concretos de poblaciones en el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, entre otros, se pretende evitar conflictos sociales al definir topes máximos de incrementos y corregir el retraso de más de 16 años en los datos prediales de por lo menos 900 municipios.

Al respecto, el director del Igac Gustavo Marulanda, aseguró que entre el año pasado y el corriente poblaciones como Sativasur en Boyacá, tuvo un incremento en el impuesto predial del 2.000 por ciento, Chía en Cundinamarca sufrió un aumento del 900 por ciento y Barbosa en Antioquia del 500 por ciento, lo que se pretende corregir unificando la normatividad existente y poniéndole techo al incremento en las cuentas de cobro.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

“A esto hay que ponerle números, es mucho más fácil entenderlo de esa manera, por ejemplo, en Boyacá un predio que estaba avaluado en 4’600.000 pesos desde hace 30 años, pasó a valer 145 millones de pesos luego de la actualización catastral, es decir, tuvo un incremento del 328 por ciento; ese predio pagaba de impuesto sobre 27 millones 600 mil pesos, por lo cual tuvo que pagar 870 mil pesos, es decir, pasó de $27.000 a $870.000, con la nueva norma y las mitigaciones solo pagaría 41.400 pesos. Otro ejemplo en el Valle del Cauca, un predio rural que no se actualizaba hace más de 12 años estaba avaluado en 7’600.000 pesos, después de corroborar que ese municipio y la zona había tenido grandes inversiones para zonas de recreo, en la actualización catastral quedó en 270 millones de pesos, inicialmente pagaba 130 mil pesos de impuesto y pasó a pagar 4 millones 38 mil pesos de impuesto predial, si se le aplica la norma promovida pasaría a pagar 243.000 pesos, lo que demuestra que la iniciativa no aumenta sino que mitiga los incrementos anuales”, expuso el director del IGAC, Gustavo Marulanda.

En total, según las explicaciones de la ministra Mojica, son 905 municipios que entrarían en el ajuste del Impuesto Predial Unificado, en el entendido que el predial no podrá subir más del 50 por ciento de años a año en predios cuyo valor catastral no supere los 156 millones 600 mil pesos; el aumento máximo del 100 por ciento se le aplicará a los predios cuyo valor llegue hasta los 290 millones de pesos; 150 por ciento para los que sean avaluados hasta los $406 millones, 200 por ciento para los que llegan en su valor a los 580 millones y del 300 por ciento para los que sobrepasan este monto.

“Lo que queremos desde el Gobierno nacional con este proyecto de ley es darle una especie de auxilio, de salvavidas a los municipios para que el impuesto predial no crezca de manera desorbitada, con ley esta ley o sin esta ley se tiene que actualizar la información catastral y esta ley lo que hace es que mitiga la afectación, esta ley no deja que se disparen las tarifas del impuesto predial que cobran los municipios más pequeños y más pobres del país, que necesitan del predial para su nivel más mínimo de funcionamiento, este proyecto no crea ni aumenta ningún impuesto y mucho menos el predial, lo que hace es ponerle techo al cobro de este impuesto”, puntualizó Jennifer Mojica.

Más noticias de Política