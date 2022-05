Pensó que lo iban a regañar por navegar en Internet en el trabajo pero vea lo que sucedió

in

Hace un año y medio Fredy Quiñones, fue asignado para trabajar en las instalaciones de la Alcaldía de La Ceja, Antioquia, y en los últimos días, en el mismo lugar se llevó un gran susto.

Fredy, le contó a Minuto30 que era mediodía y aprovechó para ingresar a Internet porque tenía un parcial que le realizarían esa noche durante sus clases que hacen parte de su primer semestre en Veterinaria.

«Yo estaba estudiando porque tenía un parcial, estaba concentrado, de la nada sentí que me tocaron el hombro y cuando vi era el Alcalde detrás de mi, me quedé pasmado porque pensé que me iba a decir alguna cosa y no», narró Fredy

Nelson Carmona Lopera, alcalde de La Ceja, sorprendentemente lo felicitó y se alegró por el deseo de superación del joven, quedó tan admirado con la escena que decidió hacerla pública en sus redes sociales, escribió, «Fredy es vigilante en La Ceja, es un joven con ganas de progresar. Inicio a estudiar Veterinaria y cada que tiene espacio aprovecha para obtener conocimiento. Lo vi pensó que lo iba a regañar, por el contrario lo felicité y animé para que persiga esos sueños», dijo el mandatario.

El joven que desde siempre ha querido traducir el amor por los animalitos en sus estudios en Veterinaria para poder ayudarlos, por estos días ha recibido cientos de elogios porque sin duda hoy, se convierte en un ejemplo a seguir.

«Sigamos luchando por nuestros sueños, no va a hacer fácil pero si le metemos dedicación y un poco de moral, lo vamos a lograr», enfatizó Fredy.

