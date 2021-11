El 23 de noviembre de 1991 Freddie Mercury el líder de Queen hizo público que padecía SIDA y al día siguiente, 24 de noviembre, falleció

Freddie Mercury, el cantante y compositor británico de la banda de rock Queen, falleció un día como hoy hace 30 años, víctima del SIDA. Dejó la espectacular ‘Bohemian Rhapsody’ como una pieza épica en el mundo de la música y una lista de composiciones exitosas, difíciles de igualar.

Bohemian Rhapsody no sólo lideró las listas de grandes éxitos en Reino Unido, sino que tras la muerte de Mercury, un 24 de noviembre de 1991, hizo mucho más popular a Queen con más de dos millones de discos sencillos vendidos.

La última actuación de la banda Queen con Freddie Mercury como líder fue el 9 de agosto de 1986, en esta ocasión el cantante tuvo que salir inmediatamente del escenario de Knebworth ante unas 200.000 personas. Solo hasta 1989 le contó a su banda el diagnóstico que padecía, que para ese momento ya era mortal.

Mercury siempre manifestó que el VIH no le preocupaba y continuó acostándose con varios de sus amantes pese a la gravedad de la enfermedad.

Una bronconeumonía, a causa del VIH fue el motivo final al que le atribuyen la muerte de la estrella del Rock, Freddie Mercury, ocurrida a sus 45 años, el 24 de noviembre de 1991.

Tras su fallecimiento, se celebran los aniversarios de dos fechas legendarias vinculadas al excesivo Freddie Mercury: el 23 de noviembre de 1991, día en que hizo pública su enfermedad y la del día siguiente, 24 de noviembre, fecha en que falleció.

El último comunicado de Mercury fue bastante contundente: “En virtud de la enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad”.

Han pasado 30 años desde la muerte de Freddie Mercury, pero su legado permanece vivo.

Freddie Mercury 🖤

5th September 1946 – 24th November 1991 (Photo: Shinko Music Japan) pic.twitter.com/CHO4hqjipD — Queen (@QueenWillRock) November 24, 2021