¡No se quedó callada! Francia Márquez también le respondió a César Gaviria

La fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, también se pronunció sobre el comunicado del líder del Partido Liberal, César Gaviria, en el que rechazó las declaraciones dadas por la lideresa, y decidió romper relaciones con esa colectividad.

En entrevista con Caracol Radio, Francia Márquez aseguró que «lamento que la noticia sea que Cesar Gaviria se va, y que renuncie a los diálogos con el Pacto Histórico por mi declaración. La noticia debió ser la importancia de que hoy una mujer como yo este participando en política y este a punto de ser la vicepresidenta de Colombia, esto nunca ha pasado en la historia de este país, ese debió ser el titular de la noticia. Pero entiendo que se busca opacar nuestra presencia, nuestros planteamientos».

Y agregó: «Yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que dije es que Cesar Gaviria representa el neoliberalismo, y es verdad, esa no es una mentira, y sí no es más de lo mismo que lo demuestre, que está dispuesto a la construcción de un país que se plantea cambios. Esta es una nueva generación de hombres y mujeres, de juventudes que quieren cambios, que quieren acceso a servicios básicos, que quieren tener una vivienda, educación de calidad y parar la guerra», agregó.

Además, Francia Márquez aseguró que ella no puede ser usada como una excusa para que César Gaviria «justifique la llegada al partido que está hoy impulsando al candidato uribista, a Federico Gutiérrez, esa es una decisión que él ya había tomado y lo que buscó fue un trampolín», expresó a Caracol Radio.

