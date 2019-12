EN FOTOS Y VIDEOS: La brutal agresión que sufrió una joven por ayudar al que era su novio

En redes sociales una joven universitaria de la ciudad de Bogotá, denunció una brutal agresión de la que fue víctima a manos de él que era su novio.

Según narró la mujer por medio de una publicación en Facebook, en la noche del pasado sábado 21 de diciembre ella acudió a la vivienda de su novio para cuidarlo, ya que él le había manifestado que tenía “espasmos, dolores en el pecho y los labios morados”.

Tras cuidarlo toda la noche y ya en la mañana del domingo, el sujeto le habría confesado que consumió licor y cocaína, y por eso habría tenido esos sintomas, narró la mujer en la denuncia.

Ante la confesión, la denunciante le habría hecho un reclamo al que era su pareja y este habría reaccionado de una forma tan violenta que le manifestó “que se ganó una matada”.

El sujeto le habría propinado cabezazos y golpes, por lo que ella gritó por ayuda. Según manifestó sino fuera por los vecinos que la auxiliaron su historia sería aún peor.

“Con esta denuncia, busco hacer un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de Andrés Hosttos y de muchos otros agresores, para que denuncien y no guarden silencio. La vida es sagrada y no puede ser privada a causa de la intolerancia generada por hombres como Andrés. Tengo el corazón y el alma destrozada y es por eso que pido a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje de que obren y actúen, no por mí, sino por sus amigas, por sus compañeras de trabajo o estudio, por sus hermanas o madres, por aquellas mujeres víctimas de violencia física y psicológica para que puedan salir de maltrato que las agobia y se atrevan a vivir una vida digna y feliz”, reflexionó María Camila.