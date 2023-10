FOTOS Y VIDEO. El Jardín Cementerio Universal cumplió 90 años y entró a la Red Colombiana de Lugares de Memoria

in

El Jardín Cementerio Universal de Medellín, se rindió homenaje al día distrital de la memoria.

Por esta razón la Alcaldía de Medellín, junto con la Gobernación de Antioquia y organizaciones sociales, realizaron un acto conmemorativo a las víctimas de desaparición forzada.

Este cementerio es patrimonio de Medellín y el 2023 cumplió 90 años, este lugar fue diseñado por el maestro Pedro Nel Gómez y que hace parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria.

Esto lo que busca es resignificar la historia del Jardín Cementerio Universal, que permita convertirlo en un espacio para la dignificación de las víctimas de desaparición forzada y sus familias.

En este lugar 139 personas se encuentran inhumadas en el sitio conocido como Mausoleo Ausencias que se Nombran, el primer espacio destinado al descanso final para víctimas de este delito en el país.

El alcalde encargado de Medellín dijo que “Desde hace mucho los colectivos, la entidades distritales y departamentales y sobre todo las familias vienen en este trabajo y esta lucha permanente, no solo por reconocer la memoria sino por hacer ese acompañamiento para la reparación de las víctimas de una violencia que nunca hubiéramos querido que sucediera en nuestro país.

Ademas en este cementerio se custodian los restos de personas catalogadas como no identificadas y de personas identificadas no reclamadas, una labor que ha realizado, desde su creación, como el primer cementerio laico de Medellín en 1933. En este sitio son inhumadas también aquellas personas cuyos familiares hayan accedido al auxilio funerario de la Administración Distrital, tras demostrar que no contaban con los recursos para los servicios exequiales de su ser querido.

