Fotos y vídeo: El “Club del Desayuno” y su aporte a la consolidación de las Industrias Creativas y Culturales en Medellín

La ciudad de Medellín se ha convertido en epicentro de importantes eventos artísticos y culturales en los últimos años, es así como el “Club del Desayuno” aporta su grano de arena en consolidar las Industrias Creativas y Culturales en la ciudad con festivales musicales de talla mundial.

La Alcaldía, mediante el Concejo de la ciudad aprobó el Proyecto de Acuerdo 180 de 2019, en el cual “fomentará las economías creativas en el municipio de Medellín.”

Con “Medellín Creativa” la Administración Municipal desde las diferentes secretarías buscarán oportunidades de acceso a mercados, fomentar la asociatividad y generar espacios de conversación para el avance de las economías creativas.

En este contexto, el “Club del Desayuno” con 10 años de trabajo ha logrado dejar una importante huella en el imaginario colectivo de la ciudad con eventos, conciertos y festivales.

“La oferta musical que caracteriza al “Club del Desayuno” no sólo es pionera a nivel local sino que continúa vigente como la más arriesgada, propositiva y vanguardista del Área Metropolitana. A través de la consolidación de varias apuestas creativas: como “La Solar Festival”, “Ritvales”, “Selvática”, “Paralelo”, “La Verbena” y “El Breakfest”, cada una con un concepto estético y sonoro único y original, hemos logrado brindar experiencias distintas que rescatan locaciones a lo largo de la ciudad que son intervenidas según el concepto del evento.” Expresó Carlos Franco, Socio fundador del “Club del Desayuno” (BreakFast Club).

Para el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas, MOPYME, “Colombia es el mayor exportador de música de Latinoamérica y sólo en Bogotá este sector generó ventas por 836.766 millones de pesos y generaron 10.011 empleos en 2017; el sector audiovisual realizó exportaciones por 209,2 millones de dólares y el 86,6 % de las empresas especializadas en este campo en Bogotá son microempresas; la inversión en publicidad digital en Colombia se incrementó un 32 % de 2016 a 2017 y se proyecta un crecimiento del 5,9 por ciento hacia 2021”.

Pero no solo la capital se ha beneficiado de este crecimiento exponencial, Medellìn también ha visto como artistas de talla mundial han visitado la ciudad dejando grandes ganancias para la industria. Franco enfatiza que “artistas como Richie Hawtin, Zoé, WhomadeWho, Marky Ramone, Cultura Profética, Los Cafres, Buraka Som Sistema Foals, Julian Casablancas, Pet Shop Boys, Paul Kalkbrenner, Capital Cities, Franz Ferdinand, Bag Raiders, Art Department, Miami Horror, Lee Foss, Felix Da Housecat, Hot Chip, Wolf + Lamb, entre muchos otros, son algunos de los nombres que han pisado por primera vez suelo antioqueño gracias a nuestra gestión.”

Es de resaltar, además, el apoyo a la escena local, pues en estos festivales han pasado una gran cantidad de artistas nacionales. “La escena local también se ha visto beneficiada con nuestro proyecto ya que ha tenido la posibilidad de compartir el escenario con estos artistas y de presentarse ante un público de más de 7.000 personas.” Añadió Carlos Franco.

La Solar, uno de sus proyectos insignia será la primera cita musical de 2020, pues el sábado 15 de febrero allí se conjugarán Deejays, cantantes urbanos, propuestas individuales y artistas locales. Entre los nombres más relevantes se encuentran Above and Beyond, Nick Murphy, Chet Faker, Rels B, Sech y más de 20 propuestas que dinamizan la gran propuesta que trae el “Club del Desayuno” al Parque Norte de Medellín.