FOTOS: Tuiteros dicen que Seth Rogen se parece a este tierno perrito y él ¡ESTÁ DE ACUERDO!

Twitter está enloquecido con el parecido entre el actor y director de Hollywood Seth Rogen y este hermoso y tierno perrito.

miles de tuiteros empezaron a etiquetar a Seth en la imagen de ese perrito, que a su criterio se parce al actor, pues los dos comparten un rostro tierno, una mirada angelical y una sonrisa tenue.

Fueron tantas las menciones que le mismo actor se dio cuenta del asunto y compartió la imagen del perro, anunciando que “no puedo estar más halagado” con el parecido que tiene con este cachorro.

Hay otros usuarios que también ven en el perrito el rostro del actor Jeff Daniels.

I’ve been tagged by dozens of people saying I look like this dog and I couldn’t be more flattered. https://t.co/x0y3fFmeMd

— Seth Rogen (@Sethrogen) 9 de enero de 2020