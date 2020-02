FOTOS: “Tengo estrías y no me parecen feas”, con sensual pose Pautips mostró sus glúteos

Por medio de su cuenta de Instagram, la influenciadora Paula Galindo conocida como Pautips mostró sus glúteos para contarle a sus seguidores que tiene estrías y no le parecen feas.

Con la postal Pautips aprovechó para animar a las chicas a que se acepten con esos bellos defectos que cada una tiene, en la publicación sale con un bikini de color morado durante su viaje a Cap Cana el cual hizo para celebrar el cumpleaños de Pipe Bueno.

La postal fue acompañada con este escrito: “yo también tengo estrías y no me parecen feas. Cuando empezamos a aceptar y a querer nuestras imperfecciones mágicamente ya no te generan inseguridad”.