FOTOS: “Súper sexy”: hija de Daddy Yankee se mostró en lencería y le hizo zoom a su busto

La hija menor del reguetonero Daddy Yankee publicó unas fotografías en las que dejaba ver su lencería a través de su cuenta de Instagram, Jesaaelys Ayala dejó suspirando a sus más de 776 mil seguidores tras mostrar sus atributos.

A sus 19 años puso como protagonista sus senos en varias fotografías en las que mostraba la marca de la cantante Rihanna, con brasier de colores morado y azul llamó la atención al hacerle zoom a su busto.

Recordemos que la hija menor de Daddy Yankee ha sido ‘víctima’ de bullying por su sobrepeso, pero hace poco recalcó que ya se acepta tal y como es. “Un día decidí salir de mi zona de confort, ponerme lo que me diera la gana y, poco a poco, me he dado cuenta de que todo lo que me pongo me queda bien” manifestó Jesaaelys.