FOTOS: Rocco «el recordado hijo de Madonna en Medellín» cumple 23 años

Rocco el hijo de Madonna es recordado en Medellín, cuando vino de visita con su madre y puso una fotografía con la leyenda «el Centro de la Cocaína, Colombia».

Han pasado 11 años cuando Rocco el hijo de Madonna y el director de cine Guy Ritchie, causó polémica en Instagram a los 12 años en su visita a Medellín donde unas semanas más tarde en un post destacó que «era la capital de la cocaína». Fue un hecho que hizo enojar a muchos pero se le perdonó por lo joven y que era el hijo de la Reina del Pop (la cual nunca se pronunció frente a este hecho). El tiempo pasa y Rocco acaba de cumplir 23 años, los cuales la cantante destacó en su instagram con una emotivas palabras y video que lo muestra desde pequeño con varias fotografía de él hasta el presente demostrando que ha sido un amor de madre incondicional: » Desde el día que fuiste concebido, la vida contigo ha sido una aventura. Desde tu nacimiento pre maduro a tu amor por el Skate Boarding, Dirt Bikes. Break Dancing, Parkour, Graffiti y todas las actividades que provocan la adrenalina! Me has hecho preocupar, posiblemente más que cualquier otra persona en el planeta. ¡Pero has tomado el camino menos transitado y eso hará la diferencia! ¡Nada me da más alegría que verte crecer como artista! Para citar a tu pintor favorito Lucian Freud— ¿Qué pido de una pintura? Le pido que asombre, moleste, seduzca, convenza! Sigue caminando por tu propio camino. ¡Estoy tan orgulloso de ti!». Rocco ha madurado como pintor, actor y empresario según destacan medios internacionales a sus 23 años, los cuales no pasaron desapercibidos por los fans de Madonna y propios que incluso como lo catalogó la Revista Hola de España: «es un clon de Guy Ritchie«.

