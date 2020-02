FOTOS: Pegada de un tubo y con body, Aída Morales posó muy provocativa en tacones

A sus casi 60 años, la actriz Aída Morales se mostró con un ajustado body de color negro con el que dejó alucinando a sus fans, sosteniéndose de un tubo posó muy provocativa en tacones.

Por medio de su cuenta de Instagram Aída Morales acompañó la llamativa postal de su figura con este escrito: “el alma al aire”.

Sus seguidores no tardaron en dejarle cientos de halagos y más de un piropo, “¡así si te digo que me ayudes arreglar la antena! ¡linda foto!”, “preciosa”, “hermosa”, “madre mía, me encanta esa foto espectacular”, “¡la imagen perfecta!”, entre otros.