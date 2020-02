FOTOS: Natalia Ponce de León posa con ¡POCA ROPA! para la Revista Don Juan y se siente orgullosa de sus cicatrices

La heroína Natalia Ponce de León decidió mostrase en una faceta más sensual y divertida para enviar un mensaje contundente sobre amor propio y autoestima.

“Amor propio es la clave, nunca he sentido complejo de mis cicatrices. Al contrario me siento orgullosa. Esta no es mi lucha, es la lucha de todos, porque mañana esta puede ser la historia de su hijo o de su hija o la suya misma”, escribió Natalia en su publicación, mostrando la portada de la Revista Don Juan donde está saltando con un ajustado y estampado traje de baño de Onda de Mar.

El objetivo de Natalia con su participación en el editorial es mostrar que sí se puede salir adelante a pesar de las dificultades y que lo fundamental es amarnos como somos, aún cuando hayamos sido víctimas de diferentes flagelos.