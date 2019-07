FOTOS: Los excéntricos lujos del millonario joven venezolano al que le negaron la entrada a Colombia por sus vínculos con Nicolás Maduro

Emanuel Andrade Colmenares quien es el hijo de Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez condenado a 10 años de cárcel en EEUU, fue el millonario venezolano a quien le negaron la entrada a Colombia por sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro.

Este martes las autoridades migratorias de Colombia no permitieron la entrada al país. “Emanuel Andrade intentó ingresar a Colombia y es de esas personas que son cercanas al régimen de Nicolás Maduro que no son bienvenidas en nuestro país y por ende no se le permitió la entrada”, informó Migración Colombia en redes sociales.

El joven millonario con solo 23 años de edad cuenta con una hoja de vida “envidiable” para cualquier persona que quiera ser influenciador de redes sociales. Andrade ha publicado cerca de mil fotografías en las que se le ve en Miami, Nueva York y Paris. Su llamativa vida ha atraído más de 77.000 seguidores quienes se deslumbran con sus hermoso y llamativos caballos, éxitos deportes y su vida llena de lujos.

Emanuel ha representado a Venezuela en diferentes competencias de equitación como jinete de salto ecuestre alrededor del mundo, entre las que se destacan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Pero eso no es nada, hace unos años vive en Palm Beach, Florida, en el mismo conjunto residencial donde viven figuras como Madonna o Bill y Melinda Gates.

Luego del proceso judicial en contra de su padre la fortuna de los Andrade Colmenares se ha visto afectada. A comienzos de este año les fueron subastadas varias propiedades inmobiliarias – incluidas dos mansiones en Sunnyland Lane, en Wellington, y una casa en Delray Beach–, 35 relojes de lujo y 10 autos de alta gama. Asimismo, vendieron más de 14 caballos avaluados en 2,4 millones de dólares que hacían parte de su colección ecuestre, uno de los más significativo el semental Hardrock Z, se vendió por 282.000 dólares.

Entonces, la visita de Andrade a Colombia era para tratar de salvar el dinero que le queda a la familia, pues el pasado mes de marzo estuvo en el país trataron de buscar donde invertir su capital, en el que presume que sería en la compra y venta de ejemplares equinos, con información de fuentes de migratorias.

Luego de que le negarán la entrada al país el millonario venezolano salió del territorio colombiano con destino a República Dominicana.