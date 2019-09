FOTOS: Las acrobacias y el equilibrio de Maleja Restrepo en bikini que ni su novio conocía

Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer y presentadora Maleja Restrepo publicó una serie de fotografías, en las que aparece haciendo varias acrobacias en un lugar rodeado de naturaleza, del cual no dio la ubicación, usando un bikini de dos piezas.

En las imágenes aparece haciendo acrobacias de equilibrio mientras su hermano la sostiene con sus pies, ha confesado que se siente feliz con la confianza que tiene de ella misma, pues en algunas fotos del carrete deja ver las estrías y celulitis.

“De esta sesión de fotos me gustan muchas cosas; la compañía, la confianza que tengo en otros, la confianza que me tengo, el paisaje que me rodea, la dicha de hacerles zoom a las fotos verme estrías un poco de celulitis y dejar esa vaina así (bien pueda y hágale zoom)”, fueron las palabras que utilizó para describir tan natural momento.

Uno de los comentarios que más ha causado sorpresa fue la de su amado, el deportista Tatán Mejía, quien le bromeó: “Yo por qué no me sabía esa… esta misma noche pongo un catre en el cuarto”.