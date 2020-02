FOTOS: La exnovia de ‘La Liendra’ dice que él es “la farsa más grande de las redes sociales”

Mercedes Uhía, conocida por ser la exnovia de ‘La Liendra’, arremetió contra el joven en pleno juego de preguntas en Instagram.

‘La Liendra’ ha estado envuelto en varios escándalos durante las últimas semanas y Mercedes no es ajena a estos temas. La chica decidió hacer una ronda de preguntas en su perfil oficial de Instagram y un usuario le preguntó sobre su exnovio y lo que opinaba al respecto de las situaciones lamentables en las que ha estado involucrado.

La también influencer no dejó pasar esta pregunta y respondió “con los taches arriba”, diciendo que el caleño es “la farsa más grande de las redes sociales” y que no le interesa nada de lo que pase con su vida, pues ya no es nadie en su vida.