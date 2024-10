J Balvin «villano de Mi Pobre Angelito por peinado» que le trajo recuerdos de nuevo pero lo más divertido es su parecido con Daniel Stern.

Disfrutando de una película de navidad, J Balvin no dejó pasar por alto un recuerdo por el pasado de un peinado y el presente que se asemeja a uno de los villanos de «Home Alone 2» interpretado por Daniel Stern. Si bien la segunda parte de Mi Pobre Angelito, nos divirtió a todos a Balvin más en sus fotos; ya que al parecer uno de sus peinados al inicio de su carrera se asemejaba al de actor. Y curiosamente al terminar el 2023, el look que luce el cantante es más parecido por la barba y bigote. Fue el propio cantante que en sus historias hizo burla del parecido. La mirada de J Balvin al ver la TV y mirarse fue clave para hacerse la pregunta de su parecido. Las Fotos del antes y ahora de paisa son dos gestas de agua con años de diferencia.

¿J Balvin o Daniel Stern villanos en Mi Pobre Angelito 2?

¿Se parece a «Daniel Stern» villano de Home Alone 2?

