FOTOS: J Balvin, Britney Spears y Maluma «Tres Son Compañía» encendieron las redes sociales al encontrarse en un bar sin planearlo.

Lo que se convirtió en una salida simpática de J Balvin por las calles de Nueva York, terminó en una noche que al parecer para uno de ellos no fue tan romántica. El cantante colombiano es alguien que despierta sonrisas, siempre tiene unas locuras y ocurrencias. Esta vez salió con una gran máscara felina para no ser reconocido. Parece que pudo más el calor en el Metro y Times Square donde se dejó ver. Luego en redes sociales, Maluma compartió en sus historias una foto al lado de Britney Spears pero luego J Balvin la compartió en un post diciendo: «ya la aprobó y Maluma nuevamente mal en el amor» con un emoji de risas. Y es que la foto de J Balvin, Britney Spears y Maluma «Tres Son Compañía» se viralizo con varios memes sobre el amor. De acuerdo al portal TMZ no fue una cita acordada es una coincidencia de los tres en el «Club Zereo Bond».

El Dato: “¿Quien se identifica conmigo?”, fue el comentario de Maluma pero lo que puso Britney en sus redes fue sorpresa: “Viaje rápido a NY… No tenía idea de quiénes eran estos chicos en este restaurante. Todo parece indicar que Spears estaba en la gran manzana en su promoción del libro y no conocía a los chicos.

