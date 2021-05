Las postales que dejó el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 del Giro de Italia

Minuto30.com- El ciclista Egan Bernal se ha convertido en el foco de las miradas de la presente edición del Giro de Italia.

El colombiano lleva varias jornadas con la camiseta rosada que lo acredita como líder de la competencia.

Pero por si esto solo hecho no fuera motivo para ser el centro de atención, este lunes ganó en la decimosexta jornada, catalogada como la etapa reina de la competencia.

El desempeño de Egan Bernal sobre los pedales ha estado en el lente de los medios internacionales que cubren el Giro de Italia, que tampoco han dejado pasar desapercibidas otras postales, entre las que están el beso de celebración entre el deportista y su novia, este lunes tras cruzar la meta.

🎙️ @Eganbernal: «This is a great victory, winning wearing the Maglia Rosa is special and I wanted to show it. Today I wanted to do something special, to show I am back in the game.»

Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/OFYDssteWb

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 24, 2021