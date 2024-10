Camilo regresó a Montería y recordó sus mejores momentos dejando en la ciudad un mensaje que se vale soñar y tener gratitud con la ciudad que lo vio crecer.

Camilo Andrés Echeverry Correa, o mejor «Camilo» como lo cocemos desde Factor Xs del Canal RCN, regresó a la ciudad que lo vio crecer en el marco del concierto que realizó Manuel Turizo, el pasado 21 de diciembre. El cantante, aprovechó esa visita para ir al colegio «La Salle» donde estudió, luego en la calle bebió «peto» la bebida de maíz que se vende popularmente en Monteria. Se tomó el tiempo para posar fotos con la gente que le reconoció debajo de una «Bonga» y finalmente con videos dentro de su carrusel de instagram: mostró un detalle con un vecino que le hizo devolver en el tiempo y dos regalos «por los hijos que regresaron a la Tierra». Camilo trajo a sus cuñados, quienes no escatimaron palabras de alegría y respaldo al casado con Evaluna, añorando que esta tierra les evoca a Venezuela.

El resumen de la visita de Camilo:

«En el aeropuerto, apenas llegué, con el corazón a mil por estar en Montería, una niña me preguntó si podía orar muy rápido. Le dije que sí y dijo: “Gracias Padre, porque Camilo regresó a su casa”. Ahí se completó mi corazón!»

1. Volver a 2C (Salón)

2. Dos Monterianos volviendo a casa. Gracias a Manuel Turizo por esta invitación. Te admiro profundísimamente.

3. En este patio nunca pasó el tiempo

4. Peto 4 the soul

5. Mi niñez sigue jugando en estas canchas

6. Timbrando en la primera casa que recuerdo para que me dejaran entrar a recordar.

7. Yo me quedo aquí debajo de la bonga

8. Vueltiao

9. Lágrimas de nostalgia y ganas de volver a estar ahí.





EL Dato: En la visita de Minuto 30 a Montería, nos enteramos que su mamá sigue viviendo en la capital del Córdoba por lo que estas fotos y su mensaje tiene orgullosos a monterianos. «Camilo quiere esta tierra y ciudad que ha cambiado mucho desde que vive fuera del país alzando el vuelo y ha ganado muchos reconocimientos, premios y más». Nació en Medellín pero esta es su casa.

