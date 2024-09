Por unas fotos de Beyonce en redes sociales en una gala con «notorio cambio de piel polémico» encendió redes sociales.

Al estilo de lo que se vivió con Michael Jackson, en la presentación de su película concierto «Renaissance», Beyonce despertó polémica por «blanquearse» bueno al menos así parece en las fotos que diferentes medios compartieron al estreno. Luciendo un cabello y tono de piel diferente por no decir «blanco» en un vestido plateado. Los flash de fotógrafos asistentes, notaron algo al ver el registro de sus fotos que se evidenció en las redes sociales. Comentarios como «cada vez más blanca» y «hoy por fin entendí a los que dicen que Beyonce es blanca privilegiada”, impactaron en la comunidad afroamericana en los Estados Unidos y seguidores al rededor del mundo que no dan crédito. Incluso se culpó a los fotógrafos siendo el diseño de la pasarela de la Premier Renaissance donde el plateado fue determinante. Al ver a varios invitados cercanos a la cantante, medios y redes hablaron de su piel.

Beyoncé stuns in silver hair for her Renaissance film premiere. pic.twitter.com/hd3rx7HuuS

— Pop Base (@PopBase) November 26, 2023