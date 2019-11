Foto: ¡Qué susto! El que se llevó Suso ‘El Paspi’, que sufrió una caída y resultó con una fractura

El reconocido comediante Alejandro Hoyos, quien le dio vida al personaje Suso ‘El Paspi’, comentó a través de sus redes sociales que sufrió un accidente, producto de una caída, que además le generó una fractura, que lo llevará a la cama por varios días.

Según lo indicó el mismo humorista, “tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos y enfermeras por su trabajo”.

Además, el Canal Caracol se contactó con el comediante, quien les informó que “estoy en urgencias, me caí, me dañé la planta del pie y el codo está fracturado”. Dicho percance médico hará que Hoyos deje de grabar varios de sus programas, y además una gira que tenía ya planeada para Estados Unidos deberá ser reprogramada, pues su incapacidad será extensa, a pesar de que él consideró que no fue tan grave, teniendo en cuenta que él se movió rápidamente para que el golpe no fuera en su cara.