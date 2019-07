FOTO: Por esta imagen dicen que Yuri Vargas se operó los senos y ella misma respondió si pasó o no por el quirófano

La actriz Yuri Vargas publicó una foto en bikini en su cuenta oficial de Instagram y desató una oleada de comentarios, pues se ve más delgada y con sus atributos a flor de piel, lo que muchos leyeron como una nueva cirugía a la vista.

Que sí Yuri se operó o no, esa era la pregunta que se hacían sus seguidores, porque de un momento a otro Vargas apareció más delgada y con sus senos muy visibles, lo que es normal en las chicas que deciden realizarse este tipo de cirugías estéticas.

Fue el nuevo programa de chismes de RCN, ‘La movida’, el que habló con la actriz para resolver la incógnita y esto fue lo que respondió: “¡A mí me da risa! Les cuento que es muy charro, porque en estos días subí la foto con mi vestido de baño, y yo digo: ‘Si la gente supiera los limoncitos que tengo… tan divinos’. ¡Dizque operada! No, silicona en los senos no tengo, gracias, por ahora no… por ahora… Estoy flaca es porque he cerrado un poquito la boca, porque he trabajado mucho, por el estrés”.

La actriz también aclaró que este tema hay que empezar a tratarlo sin el tabú que lo rodea y que le parece gracioso que la vean delgada y crean que se operó.