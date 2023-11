FOTO: Karol G nuevo look Sevilla 2023

in

Una foto de Karol G con nuevo look podría ser la señal que así lucirá en la alfombra roja de Sevilla 2023.

Todo está listo para que los Premios Grammy Latinos, brillen con la presencia de varios artistas colombiano como Karol G, considerada la Reina 2023. Y es que sus colores de cabello o look son parte de su estilo aunque «ella dice que no lo considera» pero gracias a su Jefe de Prensa esto se ha convertido en un sello mediático. Precisamente, circulá una foto de ella con un color diferente a escasos días que en Sevilla (España) se lleven a cabo la entrega de los Grammys. Cesar Deleon Ramírez es para los medios, el artífice de sus cambios como se ve en la foto en este nuevo look con el maquillaje de Patrick Ta quien la viene acompañando en su periplo de «Mañana Será Bonito«. Este jueves 16 de noviembre es la gala «Grammy Latino» así que todos los ojos están puestos en ella.

FOTO KAROL G ESTRENA NUEVO COLOR Y LOOK SEVILLA 2023



