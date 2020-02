FOTO: ¡FULL FLACO! Así se veía Edwin Garrido antes de ser “cuajo” y fitness

El exprotagonista Edwin Garrido se caracteriza por su escultural cuerpo, sin embargo, antes era muy flaco y ‘La Red’ se encargó de mostrar dicha faceta.

Edwin muestra sus músculos cada vez que puede y no pierde oportunidad para lucir prendas muy pequeñas y ceñidas para enamorar con sus atributos físicos. Pero no siempre fue así, antes de iniciar su vida fitness era un “flaco cualquiera”.

“La entrega por el ejercicio se me despertó en la adolescencia. Me encontraba en un camino fuerte hacia el alcohol, el cigarrillo, las amistades. Eran buenos amigos, pero tenían malos hábitos. En ese momento me di cuenta que estaba muy bajo de peso”, confesó el actor, añadiendo que su delgadez lo acomplejaba mucho.

“Tenía un complejo. Mis amigos me decían pantera rosa, flaco. Fue una cosa que guardé durante tanto tiempo”, añadió. Hoy Edwin ha sido modelo de catálogo para diferentes marcas y ha interpretado papeles que tienen que ver con la vida fitness, el ejercicio y roles masculinos fuertes.

A continuación algunas imágenes de Garrido en su etapa de “flaco”.