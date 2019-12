FOTOS: “Espero que deje de ser un debate”: novia de Leonardo DiCaprio habla sobre su diferencia de edades

Desde que se conoció que Leonardo DiCaprio estaba saliendo con la modelo y actriz argentina Camila Morrone, que tiene 22 años y es hijastra de Al Pacino, los internautas le han dejado por medio de las redes sociales innumerables comentarios ‘hirientes’ sobre la gran diferencia de edad que tienen.

El actor de ya tiene 45 años siempre ha tenido noviazgos con mujeres mucho más menores que él, quizás por eso a él no le molesta que en las redes sociales los critiquen.

Pero a Camila sí le ha molestado, pues hizo una comparación de su relación con la de Lauren Bacall y Humphrey Bogart, de la cual publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram con este escrito: “Un amor así”, los actores estuvieron juntos más de 12 años hasta que el falleció.

Eso no ‘amortiguó’ el tema, sino que le metió más ‘candela’ a la relación de ella y DiCaprio, los usuarios de redes sociales se le fueron encima por igualar su relación con la de Hollywood, entonces, cansada de tanta ‘criticadera’ grabó un video.

En el clip se desahogó y dijo que: “acabo de leer algunos de mis comentarios en mi Instagram y… Dios mío, la gente es muy mala y siente mucho odio hacia personas sobre las que no sabe nada. Supongo que lo único que espero de este viernes es que la gente aprenda a vivir con un poco menos de odio y que haga de su tiempo y de sus intereses algo interesante, porque vivir sin odio sienta muy bien”.

Luego de que la actriz estrenara la película Mickey and the Bear, las buenas críticas le ayudaron a tratar el tema de otra manera. “Hay muchas relaciones en Hollywood -y en la historia del mundo- en donde existen diferencias de edad muy grandes”, manifestó en entrevista con Los Angeles Times. “Creo que todo el mundo debería salir con quien quisiese”, agregó para puntualizar que: “probablemente, a mí también me parecería curioso. Entiendo que lo hagan, pero espero que deje de ser un debate”.