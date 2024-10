Es Feid o Mike Bahía cambio de look que hace que los fans le hagan comparaciones sobre un parecido ahora que esta muy enamorado.

Madurez y verse diferente es algo que resaltan del cambio de Feid, ya que la barba » es el mejor maquillaje de los hombres». Si la idea es verse más maduro, lo consiguió y se ve más serio ahora que la atención la tiene por estar al lado de Karol G. “La buena mano” le han escrito en post de medios de farándula y redes propias donde no faltó quien le dijera que «es parecido Mike Bahía. Otros le dicen que «Jajajajaja que no vaya a terminar con Karol, porque si antes no tenía gracia imagínesen como queda si le terminan«. Mientras otros más ácidos le dicen que «él luce mejor de Feid que de Ferxxo«. Como todo es tendencia, seguramente en las barberías ya tomaron atenta nota para hacer el corte y hacérselo a los fanáticos del artista. Verlo feliz y hasta «prendido en redes bailando» demuestran que Karol G lo ama con su nuevo look. El cual es una evolución de imagen como lo ha hecho los paisas urbanos.

Es Feid o Mike nuevo look de Ferxxo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Más Rechismes | Farándula – Música – Tendencia (@masrechismes)



