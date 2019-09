FOTO: Demi Moore se desnuda a sus 56 años y se ve ¡ESPECTACULAR!

La actriz Demi Moore está a pocas horas de lanzar su biografía y lo hizo a lo grande: con una portada desnuda a sus 56 años.

“Sé lo mejor de ti a cualquier edad” se puede leer en la portada que tiene a Demi como Dios la trajo al mundo con una pava gigante fucsia, un brazalete de diamantes y la sonrisa que ha cautivado a Hollywood por más de tres décadas, todo en la nueva edición de la revista Harper’s Bazaar.

En la entrevista cuenta sobre el amor, las pérdidas y la superación de adicciones, además de contar cómo ha criado a sus hijas y bromear sobre la primera portada que hizo desnuda para una publicación, la de Vanity Fair en 1991: “Gracias a Dios la gente recuerda la foto y no el artículo”, declaró.

“Mis hijas me ofrecieron la oportunidad de empezar a cambiar el patrón generacional. De ser capaz de romper los ciclos”, afirmó Demi, haciendo referencia a sus tres retoños con el actor Bruce Willis: Rumer, Socut y Tallulah.

Sobre sus memorias que saldrán a la venta el próximo 24 de septiembre, “Inside Out“, Dami cuenta que “al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena… Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real”.