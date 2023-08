FOTO: Critican a novia de Anuel AA por un “bulto sospechoso”

Lo que faltaba que internautas acusaran que la novia de Anuel no es mujer por una fotografía en el que según ellos hay un “paquete que sobresale”.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Se la montan a Anuel AA en redes sociales al afirmar que “su novia no es una ella es un él” debido a una foto de ella acompañándolo en redes en la que la acusan de tener un “bulto” entre sus piernas. Para el artista que hay veces todo le resbala no ha pasado desapercibido y pide respeto. Otros internautas, se fueron de cacería en las redes y reafirmar que la fisonomía de Laury Saavedra, ha cambiado sustancialmente en años desde su rostro que tenía “facciones agresivas” no muy femeninas a lo que se ve hoy en sus redes en una comparación “odiosa”. Al salir esta noticia la novia del cantante cambio su instagrana a privado ya que algunos lograron sacarle fotosde hace varios año y no luce tan despampanante. Estos son algunos de los duros comentarios que a la foto que rueda en redes le han puesto los internautas: “¡Me parece a mí, pero se ve como abultado enfrente de su ropa”, “Hay un bulto en el pantalón que está un poco raro para ser una mujer”, “ No sé, creo que necesito lentes”, “Para lo delgada que tiene la cara y los brazos, su cuerpo luce acolchonado, hay que investigar la tipa“, “Tiene más bulto que Anuel”, “Tiene un bulto en sus partes delanteras… Será travesti?”, “Con su novio les gusta cuando los cable se chocan”.

LA FOTO DE LA DISCORDIA «SE LE VE UN BULTO»

Sigue más noticias de entretenimiento