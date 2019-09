FOTO: Colocó una caja fuerte en la nevera para evitar que su novia le saque los chocolates

Stacey Lowe y Dave Williams se han vuelto viral luego de que él se viera obligado a colocar una caja fuerte, un cofre transparente, en la nevera para evitar que su novia le saque los chocolates.

“Así que a esto es lo que has llegado. Comprar una casa juntos, tener un hijo juntos, ¡¡planear una boda y luego pasa esto!!”, fueron las palabras de Stacey en Facebook. “Dave va y compra una caja de seguridad para la heladera y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más”, se desahogó la joven.

La pareja lleva cuatro años de estar junto, viven en Gales y tienen una hija llamada Daisy.

La decisión sorprendió a Stacey, quien dijo que no ha intentado abrir el locker. “Por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él no tuvo la satisfacción de verme al intentar abrir el código del cofre. No lo voy a hacer”.