FOTO: Ariana Grande dice que está luchando con ‘mucho dolor’ y que podría cancelar conciertos

La cantante de 26 años Ariana Grande está sufriendo y así se lo demostró a sus a través de sus redes sociales, “Hola amores, pues todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres”.

Al parecer, Ariana tiene dolores de tal magnitud que amenazan con suspender la gira que está realizando por todo el mundo y que ahora está en su segunda etapa estadounidense. Es tanto que el pasado domingo Grande tuvo que cancelar el concierto en Lexington, Estados Unidos, a causa de su enfermedad.

Por sus redes sociales también manifestó que: “no sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos”. También dio a conocer sobre su condición de salud que, “la verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo”, manifestó.